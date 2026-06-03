Venerdì in uscita il nuovo singolo di Francesca Michielin “Strega Comanda”

ROMA (ITALPRESS) – Da uno dei giochi più iconici dell’infanzia italiana nasce “Strega Comanda”, il nuovo singolo di Francesca Michielin fuori dal 5 giugno su tutte le piattaforme digitali per Columbia Records / Sony Music Italy e accompagnato dal videoclip ufficiale. Il singolo arriva dopo l’annuncio di “Magia Bianca”, il nuovo progetto discografico in uscita il 12 giugno che inaugura un nuovo immaginario artistico e che apre un capitolo inedito nel percorso della cantautrice. Un titolo che, si legge in una nota, richiama immediatamente una memoria condivisa, fatta di colori, immaginazione e libertà, che nel brano si trasforma in una potente metafora contemporanea dell’identità e della possibilità di scegliere chi essere.

L’annuncio del singolo arriva in apertura del Pride Month, un momento particolarmente significativo per Francesca Michielin che quest’anno sarà tra le ambassador del Roma Pride insieme a Levante e Margherita Vicario. Una coincidenza che rafforza ulteriormente il messaggio di libertà, inclusione e autodeterminazione al centro del brano. Ad accompagnare “Strega Comanda”, il videoclip ufficiale girato durante il MI AMI Festival, dove Francesca Michielin ha sorpreso il pubblico apparendo sul palco sotto lo pseudonimo di Costanza D’Este. Un debutto inaspettato attraverso cui l’artista ha presentato in anteprima il nuovo progetto con un immaginario sonoro e visivo inedito.

Francesca Michielin presenterà Magia Bianca e incontrerà i suoi fan in occasione di sei speciali instore a Milano, Venezia, Trento, Bologna, Napoli e Roma. Nel dettaglio, venerdì 12 giugno alle 18 alla Feltrinelli di Duomo di Milano; domenica 14 giugno alle 17 al centro commerciale Nave De Vero di Venezia; lunedì 15 giugno alle 18:30 alla Feltrinelli di Piazza Santa Maria Maggiore di Trento; martedì 16 giugno alle 18:30 al Semm Music Store & More di Bologna; mercoledì 17 giugno alle 17:30 alla Mondadori Bookstore di Napoli; giovedì 18 giugno alle 18:30 alla Feltrinelli di Roma. Francesca Michielin tornerà live per l’estate 2026 con “Strega comanda Summer tour”, il nuovo tour -prodotto da Vivo Concerti- con cui attraverserà il Paese da nord a sud. Il titolo del tour è ovviamente ispirato al gioco “Strega Comanda Colore”, e i colori saranno protagonisti del racconto visivo. I live estivi, che vedranno in azione ben due formazioni (trio acustico e full band) proponendo un repertorio sempre diverso, anticipano gli appuntamenti nei principali teatri italiani in programma il prossimo autunno.

– Foto ufficio stampa Goigest –

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