Valanga a Sella Nevea, estratta viva una persona

UDINE (ITALPRESS) – La persona che era stata travolta dalla valanga a Sella Nevea, a circa 2.000 metri di quota lungo l’itinerario di scialpinismo che conduce da Sella Ursic alla Conca Prevala, è stata estratta viva. La valanga ha travolto una persona facente parte di un gruppo di cinque, a quanto sembra di nazionalità slovena. La persona è stata estratta dalla neve dai compagni di escursione, era cosciente, ma traumatizzata e in ipotermia. È stata stabilizzata dal secondo elicottero sanitario dell’elisoccorso regionale e trasportata a Sella Nevea: consegnata all’ambulanza verrà imbarcata nuovamente in elicottero e condotta a Udine in ospedale.

Sul posto una unità cinofila da valanga, un medico del Soccorso Alpino, un tecnico di elisoccorso, personale della Guardia di Finanza e della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, la Polizia di Stato. Si tratta di una valanga importante, con un fronte di cinquanta metri ed un dislivello di circa duecento metri.

(ITALPRESS).