Giani “La Toscana punta sulle energie rinnovabili, arriveremo a due terzi di autoproduzione”

FIRENZE (ITALPRESS) – “La Toscana punta sulle energie rinnovabili. Nel nostro programma elettorale avevamo previsto che dall’attuale livello che è circa poco più del 50% della copertura di autoproduzione vogliamo arrivare ai due terzi della copertura di autoproduzione con le energie rinnovabili, e realizzeremo questo obiettivo”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa svoltasi oggi a Firenze.

“I dati che vengono raccolti devono tener conto che la Toscana è oggi una delle regioni più virtuose-ha aggiunto Giani-. Noi abbiamo in questi 5 anni sviluppato delle politiche che hanno consentito l’aumento di tutte le energie rinnovabili, segnatamente abbiamo posto su base molto concreta con l’approvazione dell’intesa con Enel Green Power, quello che è la forte importanza che nelle energie rinnovabili ha in Toscana la geotermia, che oggi copre il 34% della produzione generale, necessaria di energia elettrica in Toscana, e che contemporaneamente noi pensiamo possa arrivare anche al 37-38%”.

“Due giorni fa sono state presentate le due domande alla Commissione di valutazione l’impatto ambientale per le tre centrali che, ai sensi dell’accordo Enel Green Power realizzerà, tre centrali che ci porteranno 40 MW con quella di Santa Fiora, altrettanto con la centrale di Piancastagnaio e 5 MW con la centrale di Monterotondo Marittimo” ha puntualizzato Giani che poi ha spiegato: “L’incremento dell’energia rinnovabile è evidente che si vedrà nel momento in cui saranno realizzate da parte di Enel Green Power queste centrali. Ma accanto a questo, ecco due atti che noi porteremo lunedì prossimo in giunta. Da un lato il piano di accelerazione nella realizzazione di impianti fotovoltaici che avrà un’apertura dopo l’approvazione da parte del Consiglio regionale di 60 giorni, e poi l’altra legge attuativa della legge statale, quella che va con il numero 4 del 2026 di definizione delle aree idonee. Sarà una legge che prevederà in più di 150 dei 273 comuni della Toscana spazi per la realizzazione di questi impianti”.

-Foto IPA Agency-

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