Usa, maxi contratto da 24,4 miliardi per aumentare la produzione degli Sm-6

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Department of War e la U.S. Navy hanno assegnato a Raytheon, società del gruppo Rtx, un contratto pluriennale del valore massimo di 24,4 miliardi di dollari per aumentare la disponibilità degli Standard Missile-6 (Sm-6), munizionamento multiruolo impiegabile nella difesa antiaerea e antimissile e nel contrasto di bersagli di superficie. L’accordo copre cinque anni, estendibili con due ulteriori annualità opzionali, e punta ad accrescere la capacità produttiva, comprimere i tempi di consegna e consolidare le catene di fornitura. “Questo contratto pluriennale garantisce la profondità dei magazine e la superiorità letale di cui le nostre forze hanno bisogno per prevalere, chiedendo al contempo alla base industriale di produrre a ritmo di guerra”, ha dichiarato Michael P. Duffey, sottosegretario per Acquisition and Sustainment. L’obiettivo industriale è portare la produzione degli Sm-6 oltre quota 500 esemplari l’anno, quadruplicando sostanzialmente i livelli indicati nei precedenti documenti di bilancio. Raytheon ha già completato un ampliamento da 115 milioni di dollari dell’impianto in Alabama dove vengono integrati gli Standard Missile.

Per la U.S. Navy, lo Sm-6 occupa una posizione cruciale proprio per la sua versatilità, riunendo nello stesso sistema capacità antiaerea, antinave e di difesa terminale contro missili balistici. Il contratto costituisce così un ulteriore tassello della strategia statunitense di ricostituzione delle scorte e ampliamento della capacità manifatturiera dopo l’intenso consumo di munizionamento nei recenti scenari operativi. Segue infatti l’accordo da 22,9 miliardi per i Tomahawk, destinato a sostenere una produzione superiore a mille missili l’anno, e quello fino a 20,7 miliardi per gli Amraam.

– foto IPA Agency –

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