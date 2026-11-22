BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Nato ha pubblicato la prima strategia comune sulle reti di comunicazione di nuova generazione, per accelerare l’integrazione di 5G, 6G e collegamenti satellitari nelle operazioni militari e rafforzare la sicurezza delle infrastrutture digitali alleate.

Il documento, approvato dai ministri della Difesa il 18 giugno e reso pubblico il 18 novembre, definisce un quadro condiviso per sperimentazione, interoperabilità e collaborazione con l’industria. Le reti dovranno sostenere il comando e controllo, lo scambio di dati tra forze nazionali e le operazioni multidominio, consentendo anche l’integrazione di sensori e sistemi antidroni con applicazioni di intelligenza artificiale.

La strategia punta a costruire un’infrastruttura digitale federata, capace di collegare reti terrestri, satellitari e radio anche in ambienti contestati. Particolare attenzione è riservata alle minacce cyber e ibride, alle vulnerabilità delle catene di fornitura e ai rischi derivanti da fornitori non affidabili. La Nato prevede misure di sicurezza integrate fin dalla progettazione, architetture Zero Trust e il passaggio a standard crittografici post-quantistici.

Il testo indica inoltre la gestione dello spettro radio come risorsa strategica e richiama la necessità di influire sugli standard internazionali delle telecomunicazioni. Finlandia e Svezia guidano l’NGCN Innovation Range, ambiente di prova aperto alla collaborazione industriale per verificare nuove soluzioni in condizioni operative. Le sperimentazioni potranno essere integrate con esercitazioni Nato, tra cui Repmus e Steadfast Cobalt.

Il programma coinvolge anche l’acceleratore Diana e il Nato Innovation Fund, chiamati a sostenere tecnologie a duplice uso. È in preparazione una roadmap per tradurre gli indirizzi della strategia in attività coordinate. Il documento non annuncia nuovi contratti né stanziamenti specifici. Un obiettivo è ridurre duplicazioni tra programmi nazionali e garantire comunicazioni resilienti durante crisi e guerre.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).