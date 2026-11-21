BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Consiglio dell’Ue ha approvato due decisioni per mobilitare un ulteriore miliardo di euro di aiuti militari all’Ucraina attraverso lo Strumento europeo per la pace (Epf). Le risorse finanzieranno acquisti congiunti di equipaggiamenti letali e non letali destinati alle forze armate ucraine: droni, sistemi di difesa aerea, munizioni, apparati per la guerra elettronica, radar ed esplosivi, con consegne previste entro la fine del 2027.

L’Alta rappresentante Ue per gli Affari esteri, Kaja Kallas, ha denunciato l’escalation russa: “In 24 ore la Russia ha ucciso civili ucraini, danneggiato diverse ambasciate a Kiev e violato lo spazio aereo polacco”. Per Kallas, “non c’è alcun segnale che la Russia voglia la pace: le azioni di Mosca parlano da sole”. La responsabile della diplomazia europea ha quindi spiegato: “Approviamo l’impiego di un altro miliardo di euro per sostenere la capacità dell’Ucraina di difendersi”. I fondi, ha precisato, serviranno a finanziare “droni, difesa aerea, munizioni e altre capacità di cui l’Ucraina ha urgente bisogno”. E ha aggiunto: “L’Ucraina può contare sull’Europa per rafforzare la propria posizione sul campo di battaglia e al tavolo dei negoziati”.

Le due decisioni attuano parte dell’intesa politica raggiunta dagli Stati membri il 25 settembre 2026 per mobilitare complessivamente 6,6 miliardi di euro attraverso l’Epf. Secondo il Consiglio, dal 2021 l’Ue ha già fornito 11,8 miliardi attraverso questo strumento, compresi 9,9 miliardi per rimborsare gli aiuti militari bilaterali degli Stati membri e 950 milioni per l’addestramento della missione Eumam. Altri 3,5 miliardi di proventi straordinari degli asset russi immobilizzati sono stati convogliati tramite l’Epf verso priorità ucraine, soprattutto munizioni, difesa aerea e droni. Di questi, oltre 1,5 miliardi hanno finanziato equipaggiamenti acquistati direttamente dall’industria ucraina della difesa.

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