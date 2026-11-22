ROMA (ITALPRESS) – La US Navy punta a portare la flotta da 286 a 398 navi entro il 2056, ma il piano trentennale presentato al Congresso richiederebbe una spesa cantieristica media di circa 54 miliardi di dollari l’anno, a prezzi 2026. È la stima del Congressional Budget Office (Cbo), che supera del 18% quella della Marina e del 41% la media degli stanziamenti degli ultimi cinque anni, depurata dall’inflazione. L’analisi segnala una distanza tra obiettivi numerici, capacità militari e sostenibilità industriale.

Il programma prevede l’acquisto di 371 nuove navi da combattimento, logistiche e di supporto, cui si aggiungerebbero 58 unità ausiliarie nuove e 29 usate, non conteggiate nella flotta da battaglia.

La maggiore consistenza, tuttavia, non produrrebbe benefici immediati: secondo il Cbo, la potenza di fuoco crescerebbe leggermente nei prossimi cinque anni, per poi diminuire fino al 2035, perché i ritiri di navi dotate di missili supererebbero le nuove entrate in servizio. Solo successivamente la capacità offensiva tornerebbe ad aumentare, distribuita fra più piattaforme con e senza equipaggio.

Fra le novità più onerose figurano 15 grandi navi da battaglia lanciamissili a propulsione nucleare, destinate ad accrescere sensibilmente i costi del segmento delle unità maggiori di superficie. Il problema non riguarda soltanto i fondi: il piano imporrebbe ai cantieri americani di costruire, nell’arco di trent’anni, un tonnellaggio nettamente superiore a quello prodotto nell’ultimo decennio, con un’accelerazione particolarmente marcata per i sottomarini nucleari.

Anche la disponibilità operativa resta incerta: senza una riduzione dei ritardi manutentivi, la flotta potrebbe schierare meno navi di quanto suggeriscano i suoi organici. Per attuare il programma, il bilancio complessivo della Marina, comprensivo di esercizio, manutenzione, aeromobili, armamenti e Marines, salirebbe da circa 310 a 415 miliardi annui entro il 2056. In questo quadro si inserisce la proposta avanzata al Senato da William Toti, candidato a sottosegretario della Marina, di attrarre investimenti di un costruttore estero per aprire negli Usa un nuovo cantiere dedicato alle fregate. Non è una decisione approvata ma un’ipotesi per aumentare la capacità produttiva nazionale, mentre il Congresso contesta l’acquisto di navi da guerra costruite all’estero. La proposta resta ancora da approfondire.

– Foto Ipa Agency –

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