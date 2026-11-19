Urso “L’Italia ospiterà il primo sito pilota di stoccaggio di materie prime critiche”

MILANO (ITALPRESS) - "L'Italia, nella zona di Porto Marghera, ospiterà il primo sito pilota di stoccaggio strategico di materie prime critiche del nostro continente". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del Forum delle materie prime, in corso a Milano nella sede di Assolombarda. "La Commissione Europea ha ritenuto che il nostro progetto, associato all'Olanda, fosse quello meglio attrezzato per rispondere in questa fase alle esigenze europee". ha concluso il ministro. xu9/mrc/gtr