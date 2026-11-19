Urso “Il governo presenterà un emendamento per estendere le Zes al Nord”

MILANO (ITALPRESS) - "Il governo presenterà un emendamento in manovra, per estendere alle altre regioni del nord le procedure accelerate di semplificazione burocratica per investimenti delle imprese. Così che si possa realizzare anche qui al Nord quella accelerazione di investimenti che giustamente le nostre imprese reclamano". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine del Forum delle materie prime, in corso nella sede di Assolombarda a Milano in merito all'estensione alle Regioni del Centro Nord del modello di semplificazione amministrativa e autorizzativa già sperimentato al Sud con la Zes unica. xu9/mrc/gtr