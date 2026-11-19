Business Care International Award, Veccia “Premiamo il merito e cultura del rispetto”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Il premio nasce a New York 6 anni fa, tra l'altro è uno dei pochissimi premi che viene consegnato ogni anno in due continenti diversi, a New York e a Roma. Questo ovviamente ci inorgoglisce ancora di più, e non potrebbe non esistere New York all'interno di un premio come questo, che premia appunto il merito ma anche la cura, perché anche nel business ci deve essere cura: rispetto per il lavoro degli altri, rispetto per quello che fanno gli altri, rispetto anche fra competitori". Lo ha detto Massimo Veccia, presidente di Business Care, intervistato dall'Italpress a margine della consegna dei riconoscimenti della nona edizione del Business Care International Award. xo9/mgg/mca1 (Riprese video e intervista di Stefano Vaccara)