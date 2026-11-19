Sequestro di sigarette di contrabbando e cocaina a Palermo, un arresto

PALERMO (ITALPRESS) - Sigarette ammassate in un magazzino e uno zainetto abbandonato a terra: sono i due tasselli di un'operazione che ha permesso ai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi, supportati dal Nucleo Radiomobile, di mettere a segno un doppio colpo. I militari hanno arrestato un 62enne palermitano, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di contrabbando di tabacchi lavorati. mgg/gtr