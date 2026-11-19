Regolamento europeo sugli imballaggi, le aziende italiane sono ancora indietro

MILANO (ITALPRESS) - Il 47% delle aziende del settore delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche presenta bassi livelli sia di conoscenza sia di attuazione delle disposizioni introdotte dal nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi, entrato in vigore lo scorso 12 agosto. Solo il 4%, composto esclusivamente da grandi imprese, ha un elevato livello di conoscenza accompagnato da un’attuazione concreta delle misure necessarie. È quanto emerge da uno studio di Erion Packaging, curato dall’Università di Brescia e Digital360 Advisory, f12/fsc/gtr