Cateno De luca “A Roma il Centrodestra ha la sindrome della sconfitta, serve scossa”

ROMA (ITALPRESS) - "Il progetto che abbiamo lanciato l'abbiamo fatto per dare una scossa a questo centrodestra che a Roma ha la sindrome della sconfitta e questo non rientra nelle nostre caratteristiche. Abbiamo vinto tante sfide sul territorio contro il centrodestra e il centrosinistra iniziando in anticipo le campagne elettorali e, soprattutto, partendo anche dal presupposto che ogni campagna elettorale fa storia a sé, tranne che non ci si faccia prendere dalla sindrome della sconfitta e quindi si ritardi anche nell'individuare il candidato". Così Cateno De Luca (Sindaci d'Italia - Sud chiama Nord) parlando con i giornalisti. xi2/mrc/gtr