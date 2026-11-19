Home Video News Lazio Cateno De luca “A Roma il Centrodestra ha la sindrome della sconfitta,...
Cateno De luca “A Roma il Centrodestra ha la sindrome della sconfitta, serve scossa”
ROMA (ITALPRESS) - "Il progetto che abbiamo lanciato l'abbiamo fatto per dare una scossa a questo centrodestra che a Roma ha la sindrome della sconfitta e questo non rientra nelle nostre caratteristiche. Abbiamo vinto tante sfide sul territorio contro il centrodestra e il centrosinistra iniziando in anticipo le campagne elettorali e, soprattutto, partendo anche dal presupposto che ogni campagna elettorale fa storia a sé, tranne che non ci si faccia prendere dalla sindrome della sconfitta e quindi si ritardi anche nell'individuare il candidato". Così Cateno De Luca (Sindaci d'Italia - Sud chiama Nord) parlando con i giornalisti. xi2/mrc/gtr