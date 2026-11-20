WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nel viaggio in Asia “ho partecipato a quattro summit internazionali, ribadito le alleanze americane nella regione e portato avanti la causa della pace e della sicurezza in tutto il mondo“. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un punto stampa a Washington. “Altri paesi molto potenti e importanti come Indonesia, Malesia, Giappone, tanti paesi si sentivano un po’ abbandonati perché in questo caso si voleva vedere tre paesi. È diventato un summit trilaterale, ma in realtà tutti gli altri paesi hanno partecipato, abbiamo fatto tutti gli accordi commerciali”, ha detto.

Un risultato storico della trilaterale a Shenzhen è che “abbiamo raggiunto un accordo”, secondo cui “un conflitto nucleare non dovrà mai accadere”. Io ho acconsentito a dimezzare le testate nucleari. E’ difficile dirlo se sei il primo, il meglio armato”, ha aggiunto.

Un altro risultato importante a Shenzhen è che “la Cina ha acconsentito a condannare gli abusi” della Corte penale internazionale (Cpi). La Cpi è fuori controllo, ha un potere fasullo. Pensano di poter condannare i capi di Stato ma non possono”, ha affermato ancora Trump.

IL PUNTO SULLE GUERRE IN UCRAINA E IRAN

“Putin mi ha espresso il desiderio di porre fine alla guerra in Ucraina con mezzi diplomatici. Il problema è che il presidente Zelensky e Putin si odiano molto e quindi non sarà facile“, ha dichiarato Trump sul tema della guerra in Ucraina. “Non voglio parlare di condizioni di sicurezza (per l’Ucraina) senza un accordo, quando lo avremo ne parleremo. Noi siamo coinvolti perché ci sono troppi giovani morti”, ha aggiunto.

Gli iraniani “vogliono fare un accordo, ma devono fare un accordo che sia accettabile per me, non un accordo finto, fasullo. Sono 51 anni che si cerca di fare questo accordo, che hanno preso in giro le persone per 51 anni”, ha aggiunto.

IL PRESIDENTE USA SU DATA CENTER, TASSI E NVIDIA

“Gli Stati Uniti si trovano in una posizione di forza commerciale e diplomatica senza precedenti. La nostra economia sta crescendo più velocemente di tutte le altre nazioni sviluppate e abbiamo avuto dieci mesi di crescita nel settore manifatturiero, consecutivi investimenti nei nuovi equipaggiamenti e il 21% di quest’anno, che è un record senza precedenti. I prezzi del greggio sono in calo dopo le elezioni“, ha detto il presidente Usa.

I tassi di interesse negli Stati Uniti “sono troppo alti” ma non è colpa del governatore Warsh. La Fed è troppo politica”, ha aggiunto.

Sui data center: “Non permetteremo alle imprese di costruirli fuori dagli Stati Uniti. Non succederà, perché con i microchip l’hanno già fatto ed è stato nocivo per il nostro Paese. Per quello siamo rimasti indietro. Naturalmente non ho neanche detto ancora ai miei, ma glielo sto dicendo perché lo stanno ascoltando. Non permetteremo alle imprese di costruire i data center fuori dagli Stati Uniti. Se lo faranno, gli metteremo delle tasse molto esose”.

Jensen Huang “dovrebbe avere una seconda chance. E’ un uomo brillante, vorrei tornasse al suo posto”, ha aggiunto Trump sull’ex CEO di Nvidia, coinvolto in uno scandalo.

– Foto Ipa Agency –

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