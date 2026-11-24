ROMA (ITALPRESS) – Prosegue a ottobre la crescita del mercato europeo delle autovetture, che registra un incremento del 3,4% con 1.128.252 immatricolazioni rispetto alle 1.090.994 dello stesso mese del 2025. Nei primi dieci mesi dell’anno il totale sale a 11.682.800 vetture, in aumento del 6,0% rispetto alle 11.019.441 dello stesso periodo del 2025. Il recupero sul 2019 rimane tuttavia parziale, con un ritardo del 12,4% su gennaio-ottobre. Lo rileva Unrae. Sia nel mese, sia nel cumulato, i cinque Major Market chiudono in positivo. A ottobre guida la Francia (+7,0%), seguita da Regno Unito (+5,4%), Italia (+5,0%), Spagna (+1,8%) e Germania (+1,7%). Nei primi dieci mesi, il Regno Unito avanza del 9,8%, l’Italia dell’8,3%, la Spagna del 6,2%, la Germania del 4,9% e la Francia del 4,4%. Per volumi complessivi, l’Italia conferma a ottobre la quarta posizione e mantiene il terzo posto nel cumulato. Per le vetture ricaricabili (ECV, che includono elettriche pure e ibride plug-in), il ritardo italiano continua ad ampliarsi. A ottobre la quota delle vetture BEV in Italia degrada al 5,9%, relegando il nostro Paese al penultimo posto su 31 mercati europei, davanti alla sola Croazia.

“Osserviamo una caduta progressiva e sempre più allarmante. Dopo la quartultima posizione di agosto e la terzultima di settembre, il dato di ottobre spinge l’Italia ancora più in basso, in piena zona retrocessione, con una quota di auto elettriche pure di quasi sei volte inferiore alla media europea che viaggia, al netto dell’Italia, al 34,5%”, evidenzia Andrea Cardinali, Direttore Generale UNRAE. Sempre a ottobre, le ibride plug-in (PHEV) si attestano al 12,8%, portando il totale ECV al 18,7%: anche qui, l’Italia è all’ultimo posto tra i grandi mercati europei, con il 48,6% della Francia, il 48,2% della Germania, il 47,0% del Regno Unito e il 31,5% della Spagna. Italia fanalino di coda tra i Major Market pure nel cumulato dei primi dieci mesi: la quota BEV si ferma al 7,8% e quella PHEV al 9,9%, per un totale ECV del 17,7% (contro il 35,6% della media UE 31 e il 38,1% della media UE 31 al netto dell’Italia). Sul piano istituzionale, dopo l’intesa tra i Gruppi politici, le Commissioni parlamentari competenti (ENVI, ITRE e TRAN) hanno approvato lo scorso 4 novembre la propria posizione sul regolamento in materia di emissioni di CO2 di auto e furgoni. Il voto in plenaria è atteso a metà dicembre e sarà seguito dal confronto nel Consiglio e dai triloghi nel 2027. Il testo abbassa l’obiettivo per il 2035 all’87,5% allo scarico, introduce fino al 7,5% di crediti per l’acciaio europeo a basse emissioni, equipara i carburanti ammissibili (VEEF) alle zero emissioni allo scarico, e prevede super-crediti per le “piccole” elettriche prodotte nell’UE. Inoltre, dal 2028 incentivi, appalti pubblici e defiscalizzazioni saranno riservati alle vetture prodotte in Europa, mentre per le flotte delle grandi imprese (oltre 250 dipendenti e 50 milioni di euro di fatturato) gli obiettivi sulle quote di veicoli a zero e basse emissioni (ZLEV) al 2030 e al 2035 diventano indicativi.

“Auspichiamo fortemente che, dopo il voto delle Commissioni e la plenaria del Parlamento europeo, il Consiglio e i successivi triloghi arrivino il prima possibile a chiudere il cantiere sul Regolamento CO2, aperto ormai da due anni”, dichiara Andrea Cardinali, Direttore Generale di UNRAE. “Il dossier sul “Made in Europe” rischia invece di trascinarsi ancora a lungo, viste le divergenze tra stakeholder, tra famiglie politiche e tra Stati membri. È una partita decisiva che inciderà su aspetti cruciali: appalti pubblici, incentivi diretti a imprese e consumatori, agevolazioni fiscali, super-crediti per le “piccole” elettriche, fattore di utilizzo delle ibride plug-in e crediti per l’acciaio a basse emissioni”, prosegue Cardinali. Parallelamente, oggi è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il Regolamento con cui la Commissione europea, a seguito dell’inchiesta di salvaguardia avviata il 30 ottobre, introduce in via provvisoria contingenti all’importazione per le autovetture ibride nuove, compresi mild hybrid e plug-in. Dal 1° dicembre 2026 al 18 giugno 2027 sono previsti tetti specifici per Cina, Giappone, Turchia, Regno Unito, Corea, Messico, Marocco, Serbia e Stati Uniti, pari ai volumi importati nel 2025 maggiorati di circa il 15%. In totale si tratta di circa 760.000 unità, di cui circa 192.000 dalla Cina. Le eventuali misure definitive sono attese entro l’estate 2027.

“Ai tanti dossier ancora aperti in sede europea si aggiunge ora il contingentamento delle autovetture ibride, operativo dal 1° dicembre con appena una settimana di preavviso. Contingenti per Paese, assegnati in ordine cronologico di sdoganamento, comportano complessità gestionali e incertezze operative rilevanti per chi deve programmare oggi gli arrivi dei prossimi mesi. Siamo di fronte a una vera e propria turbolenza regolatoria che non fa bene al mercato: da troppo tempo Clienti e Operatori non dispongono più di un quadro stabile su cui programmare i propri investimenti”, conclude il Direttore Generale di UNRAE.

– foto ufficio stampa Unrae –

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