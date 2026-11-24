ROMA (ITALPRESS) – Dacia annuncia l’apertura degli ordini della nuova Jogger MY27, un’evoluzione della propria proposta che si inserisce nel percorso di progressiva semplificazione della gamma del marchio. L’obiettivo è offrire ai clienti una scelta ancora più immediata e intuitiva, attraverso un’offerta razionalizzata e contenuti di prodotto sempre più coerenti con il posizionamento distintivo Dacia: il migliore equilibrio tra dotazioni, qualità e prezzo. Con questa evoluzione, Jogger conferma la propria identità di familiare versatile e accessibile, capace di rispondere alle esigenze di clienti alla ricerca di spazio, modularità e funzionalità, senza rinunciare all’essenziale.

La revisione della gamma porta a una significativa semplificazione dell’offerta, con una riduzione delle configurazioni disponibili da otto a cinque versioni. Nell’ambito di questa razionalizzazione vengono eliminate la versione Essential 7 posti e l’allestimento Journey, mentre esce di gamma la motorizzazione TCe 110. Contestualmente, viene confermata e valorizzata l’offerta Eco-G 120 GPL, disponibile sugli allestimenti Essential ed Expression, insieme alle versioni Extreme e alle motorizzazioni hybrid 155, che continuano a rappresentare il vertice della proposta Jogger. Accanto alla semplificazione della gamma, Dacia arricchisce il contenuto prodotto integrando di serie equipaggiamenti particolarmente apprezzati dai clienti. L’allestimento Expression beneficia ora dell’integrazione del Pack Comfort, che comprende climatizzatore automatico, sistema Keyless Entry e freno di stazionamento elettrico. L’allestimento Extreme si arricchisce invece del Pack Nav, che include Media Nav Live con schermo centrale da 10 pollici, replicazione wireless dello smartphone e impianto audio Arkamys a sei altoparlanti. La nuova struttura dell’offerta permette così di accedere a livelli di equipaggiamento più completi e valorizzati, riducendo la necessità di ricorrere a optional e pacchetti aggiuntivi. In quest’ottica, il Pack Driving rimane l’unica opzione disponibile sulla versione Extreme, confermando la volontà di rendere la configurazione del veicolo più semplice e trasparente.

(ITALPRESS).

-Foto: ufficio stampa Dacia-

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