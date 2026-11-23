ROMA (ITALPRESS) – Si è concluso con un trionfo la partecipazione di Maserati a Milano AutoClassica 2026, giunta alla sedicesima edizione e, per la prima volta, articolata su quattro giornate, dal 19 al 22 novembre. A catalizzare l’attenzione, spiega una nota, due espressioni dell’eleganza italiana e del piacere della guida a cielo aperto: la rarissima 3500 GT Convertibile Vignale Prototipo del 1959 e la Nuova GranCabrio da 490 CV. Da sottolineare che il primo esemplare ha vinto il Premio Speciale Programma di Certificazione, nell’ambito del concorso Ruoteclassiche Best in Classic 2026, a testimonianza del lavoro meticoloso svolto da Maserati Classiche che l’ha certificata di recente. Entrambe sono state esposte nello stand di Ruoteclassiche, la più autorevole testata italiana dedicata al motorismo storico, che le ha scelte come protagoniste della copertina di novembre. A consegnare il prestigioso riconoscimento sono stati Laura Confalonieri, Vice Direttrice di Ruoteclassiche, e Gaetano Derosa, giornalista della medesima rivista. A ritirarlo, Cristiano Bolzoni, Head of Maserati Classiche, insieme a Billy Hibbs, collezionista di importanti vetture storiche e proprietario della 3500 GT Convertibile Vignale Prototipo. Un momento che ha celebrato tanto l’unicità dell’esemplare quanto il lavoro del Programma Maserati Classiche, come sottolineato dallo stesso Bolzoni: “Siamo orgogliosi di ricevere questo importante premio nell’anno del centenario del Tridente. La Maserati 3500 GT Convertibile Vignale Prototipo è l’archetipo delle granturismo convertibili Maserati, la cui autenticità è stata da poco certificata da Maserati Classiche, che custodisce e valorizza un’eredità straordinaria. E’ proprio in questa continuità tra passato e futuro che risiede la forza del Tridente, capace di trasformare oltre un secolo di storia in una fonte inesauribile di ispirazione per le prossime creazioni. E la nuova GranCabrio è l’erede diretta di questa tradizione, di cui rinnova lo spirito del Gran Turismo italiano open air attraverso un perfetto equilibrio tra eleganza e performance.”

Ospitata presso Fiera Milano-Rho, la manifestazione Milano AutoClassica 2026 ha messo in evidenza il crescente interesse da parte del pubblico verso il motorismo storico, un settore che secondo una recente indagine di Euromedia Research genera un giro d’affari di 3,6 miliardi di euro l’anno, tra i costi di gestione dei veicoli d’epoca e le spese legate a raduni e fiere, che alimentano un’ampia rete di attività e servizi annessi. E le lunghe file all’ingresso del Salone, con tanti giovani, testimoniano la vitalità di un settore che supera i confini del collezionismo e valorizza un patrimonio di competenze e saper fare italiano che trova in Maserati Classiche una delle sue espressioni più importanti, dimostrando come la passione per le auto storiche possa tradursi in nuove opportunità per il territorio.

Al centro della scena la Maserati 3500 GT Convertibile Vignale Prototipo, autentica pietra miliare nella storia delle granturismo scoperte del Tridente. Presentata al Salone di Torino del 1959 e realizzata in appena sei esemplari su disegno di Giovanni Michelotti per la Carrozzeria Vignale, la vettura anticipò la celebre versione di serie, prodotta in circa 250 unità fino al 1964. L’esemplare esposto, identificato dal telaio *101*505* e restaurato a Modena tra il 2023 e il 2026 con il supporto di Maserati Classiche, è tornato al suo splendore originale, ottenendo lo scorso aprile la centesima Certificazione di Autenticità del programma. A renderlo inconfondibile, l’elegante carrozzeria argento abbinata agli interni avorio e rosso, ai tappeti blu e ai dettagli dorati, in un raffinato omaggio ai colori dello storico logo Vignale. Un capolavoro di stile che racchiude anche l’anima sportiva Maserati, grazie al sei cilindri in linea da 3.485 cc e 235 CV, abbinato a un cambio manuale ZF a quattro rapporti, capace di raggiungere circa 235 km/h di velocità massima.

A raccoglierne idealmente l’eredità, la Nuova Maserati GranCabrio da 490 CV, presentata nell’esclusiva configurazione Blu Emozione con interni Greige, che ha conquistato il pubblico con il suo equilibrio tra eleganza, innovazione e sportività. Il design evolve attraverso un frontale ridisegnato, con nuove prese d’aria, air curtain ottimizzati e splitter centrale per incrementare la deportanza anteriore, oltre a gruppi ottici posteriori con lenti chiare. L’abitacolo offre quattro posti autentici, pelle a grana piena, fibra di carbonio, dettagli cromati satinati e cerchi Crio, con elevato comfort termico e acustico anche a cielo aperto grazie alla capote in tessuto apribile in 14 secondi, anche in movimento. Il V6 Nettuno Twin Turbo da 3,0 litri e 490 CV, con tecnologia a precamera brevettata derivata dalla Formula 1, si accompagna a una dinamica di guida affinata, trasmissione ricalibrata, interfaccia digitale rinnovata e nuova modalità Country. I nuovi cerchi Tridente consentono inoltre di ampliare la carreggiata di 10 mm, migliorando stabilità e precisione di guida.

A conquistare i visitatori del Salone anche tre vetture della Collezione Maserati Umberto Panini APS di Modena, protagoniste nella hall centrale di un suggestivo viaggio nella storia del Marchio, che si è snodato dalla Maserati 6C34, emblema dell’epoca pionieristica dei Fratelli Maserati, alla leggendaria Tipo 61, simbolo delle imprese nelle gare endurance degli anni Sessanta, fino alla Maserati Alfieri, la concept car svelata al Salone di Ginevra del 2014. Milano AutoClassica ha inoltre celebrato la storia del Tridente, valorizzando l’attività di Maserati Classiche, il programma nato nel 2021 e oggi integrato nel progetto di eccellenza BOTTEGAFUORISERIE, che dalle officine di Modena si dedica alla conservazione e restauro delle auto storiche del Brand. Un impegno ancora più significativo nell’anno del centenario del Tridente e del debutto di Maserati nelle competizioni, avvenuto alla Targa Florio del 1926, quando l’iconico simbolo fece la sua prima apparizione su una vettura da corsa, per poi diventare la firma di tutti i modelli del Brand più longevo della Motor Valley.

– Foto ufficio stampa Maserati –

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