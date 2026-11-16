Università Bicocca, Rettore Orlandi “Record immatricolazioni, attrattivi all’estero”

MILANO (ITALPRESS) - L'Università degli Studi di Milano-Bicocca registra un vero e proprio boom di immatricolazioni per il 2026, superando la quota di 11.000 e confermando la forte attrattività internazionale dell'ateneo. È quanto ha evidenziato Marco Emilio Orlandi, Rettore dell'Università Milano-Bicocca, nel corso di un'intervista rilasciata all'Agenzia di Stampa Italpress. "Milano si conferma una vera e propria città universitaria con 214.000 studenti su un totale di 1,3 milioni di residenti. In questo contesto, e nonostante l'inverno demografico e la concorrenza degli atenei telematici, le immatricolazioni alla Bicocca sono cresciute di circa l'8%, con una spinta decisiva arrivata dalle lauree magistrali. Tra gli iscritti ai corsi magistrali, ben un terzo proviene dall'estero, in particolare da Europa, Medio Oriente e Africa" conferma Orlandi. trl/gsl