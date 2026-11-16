Inchiesta depistaggi Borsellino, Colosimo “La verità non si prescrive”

PALERMO (ITALPRESS) - “Ho chiesto e ottenuto il decreto di perquisizione relativo agli ultimi aggiornamenti della Procura di Caltanissetta: appena avrò finito di leggerlo farò le mie valutazioni. Mi permetto di mutuare le parole dei figli di Borsellino: credo che la verità non si prescriva“. Lo ha detto la presidente della commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo al Palazzo di Giustizia di Palermo, a margine di un convegno in occasione della Giornata internazionale per la prevenzione e la lotta contro ogni forma di criminalità organizzata transnazionale. fnu/xd8/vbo/gtr