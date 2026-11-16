Focus Salute – Farmaci per dimagrire e menopausa

MILANO (ITALPRESS) - Perché le persone che perdono peso con i farmaci per dimagrire (GLP-1 agonisti) recuperano il 70% del peso nei due anni dopo la sospensione della cura? E che cosa può invece aiutare specificamente le donne in menopausa a ottimizzare la perdita di peso e a mantenere il risultato nel tempo? Nel centosessantaduesimo numero di Focus Salute, format tv dell'Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, propone la strategia dei tre passi: potenziare l’efficacia e i benefici dei GLP-1 agonisti con terapia ormonale sostitutiva quando appropriata; impegnarsi con attività fisica quotidiana; infine, cambiare progressivamente l’atteggiamento interiore, virando dalla “passività esigente” alla “fiducia proattiva” con piena assunzione di responsabilità verso la propria salute. sat/gsl