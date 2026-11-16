Stroncato traffico internazionale di droga, 18 arresti

ROMA (ITALPRESS) - I Finanzieri del Comando provinciale di Roma, su delega della locale Procura - Direzione Distrettuale Antimafia, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 18 persone accusate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, con l'aggravante della transnazionalità, e all'autoriciclaggio dei capitali illeciti. L'operazione riguarda complessivamente 27 persone, di cui 9 già arrestate in flagranza di reato nel corso delle indagini. Le indagini hanno consentito di delineare l'operatività, almeno tra il 2022 e il 2024, di tre distinte organizzazioni criminali dedite al traffico internazionale di hashish, marijuana e cocaina che alimentava principalmente il mercato della Capitale e del litorale pontino. vbo/gtr