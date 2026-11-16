Ucraina. Tajani “L’Europa non può non essere protagonista sui negoziati”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "L’Europa non può non essere protagonista di una trattativa che deve prevedere anche la protezione dei nostri confini orientali e garantire l’indipendenza dell’Ucraina”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa a margine del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles. “È ovvio che la Russia cerca di alzare il prezzo e di ottenere il massimo, facendo anche pressione. L’Italia - ha aggiunto - sarà parte della delegazione europea, e questo ci permette di avere un ruolo positivo per la costruzione della pace, che è l’obiettivo di tutti". xf4/ads/azn