Unimore e Cusmore per la prima volta agli European Universities Games

MODENA (ITALPRESS) – L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia sarà protagonista, per la prima volta nella sua storia, agli European Universities Games (EUSA Games) 2026, la più importante manifestazione continentale dedicata allo sport universitario. Unimore, insieme al CUS MO.RE, prenderà parte al torneo di pallavolo maschile della competizione, in programma a Salerno dal 18 luglio al 1° agosto. L’accesso alla manifestazione rappresenta un traguardo storico per l’Ateneo ed è il risultato della vittoria conquistata ai Campionati Nazionali Universitari (CNU) 2025, che ha garantito a Unimore la qualificazione diretta al torneo europeo.

La formazione modenese-reggiana sarà l’unica università italiana qualificata sul campo, affiancata soltanto dall’Università di Salerno, ammessa di diritto in qualità di Ateneo ospitante. La delegazione partirà il 15 luglio, mentre il 16 luglio si svolgerà il General Technical Meeting, durante il quale saranno effettuati il sorteggio dei gironi e la definizione del calendario delle gare. Gli European Universities Games rappresentano il massimo appuntamento europeo dello sport universitario e vedranno la partecipazione di oltre 4.500 studenti-atleti, in rappresentanza di più di 400 università del continente. La squadra di Unimore è composta da studenti-atleti inseriti nel programma Unimore Sport Excellence, che coniuga il percorso universitario con l’attività agonistica di alto livello. I componenti del roster militano infatti in società impegnate nei principali campionati nazionali di pallavolo. Lo staff sarà composto dall’allenatore Andrea Tomasini, dal vice allenatore Luigi Parisi, dal team manager Simone Iaia, dal fisioterapista Davide Beneventi e dallo scoutman Mattia Zulli.

– foto ufficio stampa Unimore –

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