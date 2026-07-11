Inaugurata la seggiovia Cavone-Rocce per vivere l’Appennino bolognese tutto l’anno

BOLOGNA (ITALPRESS) – Un nuovo modo di salire in quota e vivere il Corno alle Scale in tutte le stagioni. È stata inaugurata oggi la seggiovia Cavone-Rocce, che sostituisce lo storico impianto del 1983 e a rafforza l’offerta del principale comprensorio sciistico dell’Appennino bolognese. Realizzata dalla Corno alle Scale Srl con oltre 5 milioni di euro (compreso l’impianto di innevamento) di risorse nazionali, la nuova seggiovia nasce per accompagnare la trasformazione del comprensorio in una destinazione da vivere tutto l’anno. D’inverno servirà le piste da sci, d’estate permetterà di raggiungere più facilmente sentieri, rifugi e itinerari dedicati all’escursionismo e al cicloturismo.

L’inaugurazione si inserisce nel più ampio percorso di rilancio del Corno alle Scale, dove tra opere concluse e cantieri in corso sono stati attivati oltre 9,4 milioni di euro di investimenti pubblici per ammodernare gli impianti e rafforzare l’offerta turistica e sportiva della montagna bolognese. A tagliare il nastro del nuovo impianto, l’assessora regionale al Turismo, Commercio e Sport, Roberta Frisoni, il vicesindaco di Lizzano in Belvedere, Paolo Piacenti, e i rappresentanti della Corno alle Scale Srl.

“La nuova seggiovia Cavone-Rocce rappresenta un altro importante passo avanti nel percorso di riqualificazione e ammodernamento del Corno alle Scale – afferma l’assessora Frisoni -. Un intervento realizzato grazie al finanziamento del Ministero del Turismo e al fondamentale impegno della Corno alle Scale S.r.l., che ringraziamo per aver creduto in questo investimento, e che si inserisce nel più ampio piano di rilancio del comprensorio. La Regione Emilia-Romagna, insieme allo Stato, ha infatti attivato oltre 9,4 milioni di euro di investimenti, tra opere già concluse e cantieri in corso, per rendere questa destinazione sempre più moderna, sicura, accessibile e competitiva. Oggi la qualità degli impianti e dei servizi è un elemento decisivo per la competitività di una località di montagna. Significa offrire un’esperienza migliore a chi la sceglie in ogni stagione e creare nuove opportunità per il turismo, le imprese e le comunità locali. È anche grazie a questo percorso che il Corno alle Scale è diventato sempre più protagonista dei grandi eventi sportivi e outdoor, ospitando appuntamenti di rilievo come l’Appenninica MTB Stage Race, il Giro d’Italia e, durante la stagione invernale, manifestazioni storiche come il Criterium Interappenninico”.

“Il nostro obiettivo è continuare a costruire un’offerta turistica sempre più destagionalizzata, capace di valorizzare lo straordinario patrimonio naturalistico dell’Appennino attraverso lo sport, l’escursionismo, il cicloturismo e tutte le attività all’aria aperta, e a sostenere la riqualificazione delle strutture. Una strategia – aggiunge – che rafforza il ruolo del Corno alle Scale come destinazione di riferimento per il turismo dell’Appennino e conferma la montagna come una leva di sviluppo economico, sociale e turistico per l’intero territorio”.

“L’inaugurazione della nuova seggiovia Cavone-Rocce assume grande importanza per lo sviluppo del Comprensorio e dell’intero Appennino bolognese – sottolinea il vicesindaco Piacenti -. La sostituzione dello storico impianto è un investimento strategico che rende il comprensorio più moderno, sicuro, accessibile e competitivo, rafforzandone l’attrattività sia nella stagione invernale sia durante il periodo estivo. Desidero esprimere il mio apprezzamento alla Corno alle Scale S.r.l. per aver portato a termine un’opera così importante per il nostro territorio, sostenendo anche il significativo impegno finanziario necessario per anticipare l’investimento”.

“Un ringraziamento va al Ministero del Turismo per il finanziamento e alla Regione Emilia-Romagna, che in questi anni ha accompagnato con convinzione il percorso di rilancio del comprensorio attraverso una costante collaborazione istituzionale e importanti investimenti. Il Corno alle Scale rappresenta una risorsa fondamentale per l’economia, il turismo e l’occupazione della nostra montagna – dice ancora -. Investire nelle sue infrastrutture significa creare nuove opportunità per imprese, lavoratori e comunità locali, rafforzando un’offerta turistica capace di attrarre visitatori durante tutto l’anno. Come Amministrazione comunale continueremo a sostenere tutte le iniziative che contribuiscono alla crescita e alla valorizzazione del comprensorio, nella convinzione che il futuro della montagna si costruisca facendo squadra tra istituzioni, imprese e territorio”.

La nuova seggiovia prende il posto dell’impianto entrato in funzione nel 1983, ormai arrivato al termine della propria vita tecnica, e innalza gli standard di sicurezza, accessibilità, efficienza e comfort. L’opera è stata realizzata grazie a un finanziamento del ministero del Turismo ottenuto direttamente dalla Corno alle Scale S.r.l., che ha anticipato le risorse necessarie alla sua realizzazione. L’impianto, che collega quota 1.440 a quota 1.731 metri, sarà in funzione durante il mese di luglio il sabato e la domenica e dal 1^ al 30 agosto tutti i giorni dalle 9 alle 17. Seguirà poi la programmazione di settembre, anche secondo le condizioni climatiche, oltre a quella della stagione invernale. Per l’intera giornata inaugurale l’accesso sarà gratuito. Prosegue il piano di investimenti per l’ammodernamento degli impianti e il rafforzamento dell’offerta turistica e sportiva del Corno alle Scale. Tra opere concluse e cantieri in corso sono stati attivati oltre 9,4 milioni di euro di investimenti pubblici, tra risorse regionali e nazionali.

L’intervento più rilevante riguarda la nuova seggiovia che porterà al lago Scafaiolo. L’opera può contare su un investimento di oltre 7 milioni di euro, finanziato con risorse regionali e nazionali nell’ambito dell’Accordo della Montagna con Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio e Regione Toscana, successivamente integrate da ulteriori fondi della Regione e dal Programma Funt 2024. I lavori sono pienamente operativi, con oltre 4 milioni di euro già erogati tra anticipazioni e stati di avanzamento, e il completamento previsto entro la fine del 2026. Attraverso il Programma Funt 2024 è stato finanziato anche l’ammodernamento della seggiovia Pian di Pattane-Rocce, per un importo di 1,6 milioni di euro, interamente coperto da risorse pubbliche regionali e nazionali.

A questo si aggiungono gli interventi finanziati dalla Regione nel 2025: la revisione generale della seggiovia L.M. 28 di Lizzano in Belvedere, sostenuta con 706 mila euro di risorse regionali e il nuovo tappeto di risalita coperto del campo scuola, finanziato con investimento regionale di 565mila euro.

-Foto Regione Emilia Romagna-

(ITALPRESS).