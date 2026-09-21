Unesco, Todde “Determinazione per candidatura Nuraghi”

CAGLIARI (ITALPRESS) - "Ringrazio Sardegna Terra di Nuraghi, l'Ufficio UNESCO, il Ministero della Cultura, il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e tutti i soggetti che hanno contribuito a raggiungere questo primo, significativo traguardo. Proseguiremo il lavoro con determinazione, mettendo a disposizione tutte le competenze e le risorse necessarie per affrontare con fiducia le prossime fasi del percorso". Così Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna, in merito all'avvio della valutazione preliminare da parte dell'Unesco dell'istanza "Architettura e spazi di culto, la sacralità della Sardegna protostorica". sat/gtr (Fonte video: ufficio stmapa Regione Sardegna)