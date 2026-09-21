Tg News – 21/9/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Testate escluse dalla Casa Bianca fanno causa al Governo - Trump ferma all’ultimo momento attacco contro gli Houthi - Elezioni in Germania, Merz “Il Governo resterà” - In Russia elezioni già scritte incoronano zar Putin - Tetto agli stranieri in classe, Zuppi (Cei) “Scuola sia inclusiva” - Spara e uccide un ladro, indagato per omicidio - Prof accoltellata in classe, si cercano gli istigatori - Addio a Mazzola, Marotta “Dobbiamo preservarne la memoria” - Previsioni 3B Meteo 22 Settembre azn