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Liguria, De Molli “Più luci che ombre, blue economy punto di forza”
RAPALLO (GENOVA) (ITALPRESS) - "Ci sono luci e ombre, ma ci sono tanti luci". Così Valerio De Molli, managing partner e amministratore delegato di The European House-Ambrosetti, ha sintetizzato il rapporto annuale presentato oggi a Rapallo durante la decima edizione del think tank Liguria 2030, piattaforma permanente di confronto promossa da TEHA Group con Regione Liguria. "La blue economy è un punto di grande importanza per la regione - ha ricordato De Molli - e già oggi è protagonista significativa: un terzo di tutti i Teu movimentati in Italia passano dai porti liguri". In particolare la Liguria è prima in Italia per incidenza di imprese (11%), valore aggiunto (14,4%) e occupati (15,2%). È la terza regione per densità turistica (972,6 arrivi per chilometro quadrato nel 2025) e la prima per spiagge con Bandiera Blu (13,3 per chilometro quadrato). L’export ad alto contenuto tecnologico rappresenta il 67,5% del totale, quota che vale il secondo posto a livello nazionale. Tra le ombre "siamo una popolazione che invecchia, quindi c'è il tema della longevità che va affrontato a 360 gradi. La Liguria è ultima in Italia sul piano dell'apporto delle rinnovabili per abitante. Stiamo perdendo talenti: la fuga è evidente in Liguria, peraltro in linea con la media nazionale. E abbiamo un numero di laureati inferiore a quello che dovremmo avere". xa8/sat/gsl