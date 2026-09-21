Funerali Mazzola, Ruggeri “È il mio primo ricordo dell’infanzia”

MILANO (ITALPRESS) - "Mazzola è il mio primo ricordo dell'infanzia. Ricordo la prima partita che ho visto, Inter-Real Madrid, a casa delle mie zie, perché non avevamo ancora il televisore. Poi, finalmente, sono andato allo stadio con gli amici e il primo gol che ho visto è stato proprio quello di Mazzola. In seguito l'ho anche conosciuto: era una persona bellissima, anche se facevo fatica a relazionarmi con lui perché continuavo a vederlo con gli occhi del bambino". Lo ha detto il cantante e conduttore televisivo Enrico Ruggeri, all'uscita dalla Basilica di Sant'Ambrogio, dove si sono svolti i funerali di Sandro Mazzola. col5/gsl