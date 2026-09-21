Infrastrutture, Rixi “Recuperare dopo 30 anni di ambientalismo sfrenato”

RAPALLO (GENOVA) (ITALPRESS) - "In tre o quattro anni non si recupera un gap che purtroppo ha l'Italia dopo trent'anni di ambientalismo sfrenato che vede l'uomo come elemento da estirpare dall'ambiente". Lo ha detto Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a margine della decima edizione del think tank Liguria 2030, piattaforma permanente di confronto promossa da TEHA Group con Regione Liguria. Rixi ha fatto il punto sugli interventi in corso a livello regionale e ha commentato: "Se compariamo questi quattro anni con gli anni precedenti, non c'è assolutamente nessun tipo di paragone, non solo per la Liguria, ma per il Paese. Oggi abbiamo in giro per l'Italia cantieri aperti per il valore di 243 miliardi di euro, qualcosa come una volta e mezza il Piano Marshall. È chiaro che sono opere che dobbiamo continuare a portare avanti, e non siamo negli anni Cinquanta ma nel 2026, con norme molto diverse e un Paese che giustamente vuole una qualità di vita diversa". xa8/sat/gsl