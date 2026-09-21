Ddl Concorrenza, Segalerba (Fiaip) “Bene formazione e percorso studi dedicato”

MILANO (ITALPRESS) - "Il viceministro della Giustizia Sisto, oggi ci ha dato una notizia sicuramente molto importante. Abbiamo saputo che all'interno del Ddl Concorrenza sono stati recepiti due punti: l'obbligo della formazione continua per l'agente immobiliare e il percorso di studi dedicato. Sono due elementi sui quali la Fiaip si è mossa tanto, promuovendo molti incontri sul tema". Così il presidente della Fiaip, Fabrizio Segalerba, a margine di un convegno dell’associazione sull’antiriciclaggio. (ITALPRESS). xm4/ads/azn