BOLOGNA (ITALPRESS) – Una nuova Casa della Comunità a Castelnuovo Rangone e un robot chirurgico di ultima generazione all’Ospedale Civile di Baggiovara: la provincia di Modena protagonista e simbolo di una sanità pubblica capace di offrire servizi sociosanitari sempre più accessibili, integrati e vicini alle persone, e tecnologie d’avanguardia per interventi chirurgici di alta precisione. Un doppio appuntamento a cui ha preso parte anche il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale. Prima l’inaugurazione della Casa della Comunità intitolata a Rita Levi-Montalcini: un investimento di quasi 3 milioni, sostenuto per la maggior parte dal Comune di Castelnuovo e per 250mila euro dall’Azienda Usl di Modena, per riunire servizi sanitari e sociosanitari in un unico luogo e rispondere in modo più efficace ai bisogni della comunità. Poi all’Ospedale Civile di Baggiovara la presentazione della nuova piattaforma robotica da Vinci Intuitive Surgical Single Port, tra le prime installate in Italia e prima in Emilia-Romagna, dal valore di oltre 2 milioni di euro, donata all’Ospedale da Iris Ceramica Group.

La nuova Casa della Comunità Rita Levi-Montalcini, sviluppata su circa mille metri quadrati e collocata all’interno del centro sportivo cittadino per favorire il collegamento tra i servizi di salute e gli spazi di aggregazione della comunità, ospita, tra i principali servizi, medici di medicina generale, consultorio familiare, infermieristica e pediatria di comunità, specialistica ambulatoriale, servizio di neuropsichiatria infantile, psicologia clinica, Punto unico di accesso e servizi sociali comunali; va a rafforzare il modello organizzativo dell’assistenza territoriale regionale, pensato per favorire l’integrazione tra professionisti e facilitare l’accesso ai servizi da parte della popolazione.

Il nuovo robot – completo di console chirurgica, carrello paziente da Vinci e carrello visione – consente di effettuare interventi attraverso un unico punto di accesso, riducendo l’invasività e migliorando la precisione operatoria: uno strumento che, unito all’alta competenza dei professionisti sanitari, rafforza ulteriormente il ruolo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena come centro d’eccellenza nazionale nella chirurgia robotica e contribuisce, al tempo stesso, al potenziamento della rete chirurgica provinciale, grazie anche al trasferimento della precedente piattaforma robotica all’ospedale di Carpi.

“Questi due appuntamenti– afferma de Pascale– raccontano in modo concreto la direzione che vogliamo continuare a dare alla sanità dell’Emilia-Romagna. Da una parte servizi sempre più vicini alle persone, capaci di accompagnarle nei bisogni di salute e assistenza lungo tutto il percorso di vita; dall’altra strutture ospedaliere dotate delle migliori tecnologie disponibili, per garantire cure di qualità e mettere i nostri professionisti nelle condizioni di operare con strumentazioni d’avanguardia. La Casa della Comunità di Castelnuovo Rangone e il nuovo robot chirurgico di Baggiovara – continua il presidente- rappresentano due leve della stessa strategia: investire nel sistema sanitario pubblico, per renderlo sempre più accessibile, innovativo e capace di dare risposta ai bisogni emergenti. Risultati che si raggiungono grazie alla collaborazione tra istituzioni, Aziende sanitarie, enti locali, volontariato e realtà imprenditoriali che, come la Iris Ceramica Group a cui va il nostro caloroso ringraziamento, scelgono di investire sulla salute delle persone e il benessere della comunità”.

-Foto Regione Emilia Romagna-

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