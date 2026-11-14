Progetto di riqualificazione per il Giardino del Gigante di Cento, de Pascale “Valorizziamo un’opera d’arte ambientale”

BOLOGNA (ITALPRESS) – Più attività di educativa di strada, interventi per contrastare bullismo e fenomeni di devianza e prevenzione del disagio giovanile. E poi ancora potenziamento dell’illuminazione e della videosorveglianza, sistemazione del verde e realizzazione di nuovi arredi urbani. Obiettivo: rafforzare la fruibilità del Giardino del Gigante di Cento, nel Ferrarese, e renderlo sempre più uno spazio di incontro, aggregazione e socialità per ragazze e ragazzi, famiglie, cittadine e cittadini. La riqualificazione dell’area del parco è al centro il progetto “Protocollo comunale di prevenzione del bullismo e della devianza giovanile e interventi integrati sul Giardino del Gigante”, che è il fulcro dell’Accordo di programma tra Regione Emilia-Romagna e Comune di Cento, approvato dalla Giunta regionale nell’ambito delle iniziative sostenute in attuazione della legge regionale 24/2003 in materia di sicurezza urbana e prevenzione sociale. L’intervento ha un valore complessivo di oltre 163mila euro e prevede un contributo regionale di 130mila euro, mentre la quota restante, pari a oltre 33mila euro, sarà sostenuta dal Comune di Cento.

“La sicurezza urbana è un tema che richiede un impegno condiviso e una capacità di intervento che sappia tenere insieme più dimensioni– sottolinea il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale-. Il controllo e il presidio del territorio, che competono innanzitutto alle forze dell’ordine, sono fondamentali e insostituibili. Ma accanto a queste attività dobbiamo investire nella prevenzione, nell’educazione e nella qualità degli spazi pubblici, perché anche da qui passa la possibilità di costruire comunità più coese e città più vivibili. Il Giardino del Gigante è una vera e propria opera d’arte ambientale e con questo accordo vogliamo contribuire a valorizzarne le potenzialità, intervenendo sulle condizioni di fruibilità e sicurezza, ma soprattutto rafforzando le occasioni di incontro e le attività rivolte alle giovani generazioni. Inoltre, grazie alla collaborazione tra istituzioni, scuola, associazioni e realtà del territorio, intendiamo prevenire bullismo e disagio giovanile puntando su ascolto, presenza e continuità. È questa la direzione che vogliamo continuare a seguire insieme ai Comuni e agli Enti locali: costruire risposte concrete, partendo dalle caratteristiche e dai bisogni delle singole comunità”.

“Il Giardino del Gigante è uno dei luoghi più identitari di Cento, un’opera d’arte ambientale pensata per essere vissuta da bambini, ragazzi e famiglie– evidenzia il sindaco di Cento, Edoardo Accorsi-. Con questo progetto vogliamo che continui ad essere sempre di più uno spazio di incontro e di socialità. Per noi sicurezza e vivibilità significano anche questo: spazi pubblici curati, frequentati e riconosciuti dalla comunità. Ringrazio la Regione Emilia-Romagna e il presidente de Pascale per l’attenzione e il sostegno a questo progetto, l’Associazione Strade Aps, l’Università di Bologna e tutte le scuole, le associazioni e le realtà del territorio che, con il loro impegno, rendono possibile questo lavoro”.

Il progetto si sviluppa in due direzioni, quella della prevenzione sociale e quella della prevenzione ambientale, con l’obiettivo di affrontare le criticità che interessano alcune aree del territorio comunale, con particolare attenzione al Giardino del Gigante e alla zona dell’autostazione. Sul versante della prevenzione sociale, sarà data continuità alle attività di educativa di strada, rivolte in particolare ad adolescenti e giovani, e saranno rafforzate le azioni di monitoraggio e valutazione degli interventi già realizzati. L’obiettivo è consolidare una rete territoriale capace di intercettare precocemente le situazioni di difficoltà, promuovere comportamenti positivi e contrastare fenomeni di bullismo e devianza giovanile. Le attività saranno realizzate con il coinvolgimento dell’Associazione Strade Aps, incaricata degli interventi di educativa di strada e prossimità, e delle realtà del terzo settore e della comunità locale. Il percorso sarà inoltre accompagnato dal supporto scientifico dell’Università di Bologna, che contribuirà al monitoraggio e alla valutazione dei risultati.

È prevista anche la pubblicazione di un volume dedicato all’esperienza centese nella prevenzione della devianza giovanile, accompagnata da un evento pubblico di restituzione e confronto. Per quanto riguarda la prevenzione ambientale, gli interventi si concentreranno sul miglioramento delle condizioni di sicurezza e fruibilità del Giardino del Gigante. In programma il potenziamento dell’illuminazione pubblica, l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza e un servizio di vigilanza con apertura e chiusura controllata del parco. Previsti inoltre la sistemazione delle aree verdi e l’inserimento di nuovi arredi urbani. A completare l’intervento saranno le attività di animazione sociale e aggregazione, pensate per incentivare una frequentazione positiva e continuativa dell’area, coinvolgendo giovani, famiglie, associazioni e cittadini. Il Giardino del Gigante è un’opera d’arte ambientale costruita a partire dalla fantasia di una bambina e sviluppata dall’artista Marco Pellizzola. Si tratta di un grande parco d’arte ambientale, che unisce natura, architetture fantastiche e grandi sculture vivibili realizzate in mosaico ceramico. All’interno dell’area le opere monumentali sono state concepite anche come luoghi di gioco, sosta e aggregazione. Tra queste una lunga lucertola attraversabile, una grande foglia e un merlo altro tredici metri che formano un percorso pensato per fondere elementi fantastici e rispetto per la natura. Aperto dal 2006, il parco è accessibile a tutti e offre esperienze didattiche a ragazzi e ragazze di diverse fasce di età mettendo al centro le loro competenze e permettendogli di spaziare con la fantasia e tradurla in qualcosa di concreto e tangibile.

– foto di repertorio IPA Agency –

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