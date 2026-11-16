BOLOGNA (ITALPRESS) – La Giunta dell’Emilia-Romagna rafforza le misure a sostegno dei caregiver familiari stanziando per il 2026 complessivamente 5,325 milioni di euro. I due provvedimenti approvati prevedono 3 milioni dal Fondo regionale caregiver, con dotazione stabile annua, e 2,325 milioni di risorse nazionali provenienti dal Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità.

I fondi saranno assegnati alle Aziende Usl e ripartiti tra i 38 distretti sociosanitari su base demografica. Almeno il 20% delle risorse territoriali del Fondo regionale dovrà finanziare servizi di sollievo domiciliare, permettendo a chi assiste familiari non autosufficienti di recuperare energie e tempo personale.

Il pacchetto di interventi comprende anche supporto psicologico, formazione, contrasto all’isolamento e conciliazione tra cura e lavoro, con un focus specifico su donne e giovani caregiver, coinvolgendo attivamente Case della Comunità, Punti Unici di Accesso e Terzo settore.

“Con il Fondo regionale vogliamo dare stabilità al sostegno per chi si prende cura degli altri”, sottolinea l‘assessora al Welfare, Isabella Conti. “Riconosciamo che la cura non deve compromettere la salute, il lavoro e le relazioni di chi la presta. Vogliamo un welfare capace di entrare nella vita reale delle persone e costruire una rete di solidarietà attorno a ogni fragilità, perché una comunità è davvero inclusiva quando sa prendersi cura anche di chi cura”.

La normativa regionale tutela non solo i familiari conviventi, ma anche parenti non coabitanti e persone legate da rapporti affettivi consolidati. La programmazione 2026 è stata definita attraverso il confronto con il Tavolo regionale caregiver, che riunisce associazioni, sindacati ed enti locali per intercettare anche i bisogni meno visibili sul territorio.

-Foto Regione Emilia Romagna-

(ITALPRESS).