Fan muore improvvisamente poco prima dello show, Elisa annulla il concerto a Bologna

BOLOGNA (ITALPRESS) – Lo spettacolo di Elisa previsto per la serata diieri all’Estragon Club di Bologna è stato annullato a causa del tragico decesso di una spettatrice di 35 anni, colta da un malore improvviso poco prima dell’inizio del live. La donna si trovava nelle prime file a ridosso del palco per il raduno ufficiale del fan club dell’artista friulana quando, intorno alle 20:00, si è accasciata a terra per un arresto cardiaco. Immediatamente soccorsa dal personale sanitario presente all’interno del locale e trasportata d’urgenza al Policlinico Sant’Orsola, la trentacinquenne è deceduta durante il trasferimento in ospedale. La notizia è giunta nel backstage pochi minuti prima delle 21:00, ora prevista per l’inizio dell’esibizione. Elisa è salita personalmente sul palco visibilmente commossa e in lacrime per informare i circa mille fan presenti e annunciare la sospensione immediata dello show in segno di lutto e rispetto. “I miei pensieri e il mio cuore sono con la famiglia di Monica”, ha successivamente dichiarato la cantautrice sui propri canali social.

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