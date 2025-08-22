TRAPANI (ITALPRESS) – Una mattinata di confronto sul futuro della sanità. Una delegazione di Forza Italia ha fatto tappa all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani per incontrare i vertici dell’Azienda sanitaria provinciale e dialogare con medici e infermieri. L’occasione è servita anche a illustrare il nuovo Piano sanitario elaborato da Fi, pensato come riforma organica del Servizio sanitario nazionale. All’iniziativa erano presenti il capogruppo al Senato, Maurizio Gasparri, il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, il capogruppo all’Ars, Stefano Pellegrino, e il segretario provinciale, Tony Scilla.

Gasparri ha rimarcato l’impegno del movimento guidato da Antonio Tajani: “Su iniziativa del nostro segretario – ha spiegato – è stato predisposto un Piano che intendiamo portare al tavolo del centrodestra in vista della prossima legge di stabilità. Il Governo Meloni ha già investito molto nella sanità, ma serve uno sforzo ulteriore: più posti letto, più medici, più infermieri. Stiamo presentando queste proposte in tutta Italia e raccogliendo dal territorio ulteriori contributi. Per noi la salute resta una priorità assoluta”.

Il documento, intitolato Forza Italia per la Salute, punta su nuove assunzioni, sull’abbattimento delle liste d’attesa, sul rafforzamento dei pronto soccorso e su una maggiore integrazione tra ospedale e territorio. Particolare attenzione viene riservata ai malati cronici e alle patologie più diffuse, come il diabete e l’endometriosi, oltre che agli anziani e ai soggetti fragili. Giorgio Mulè ha invece richiamato l’attenzione sulla vicenda degli esami istologici che nei mesi scorsi ha scosso l’Asp di Trapani: “Dal punto di vista amministrativo – ha ricordato – oggi c’è la dottoressa Pulvirenti che si è assunta la responsabilità di sanare le criticità emerse con le ispezioni regionali e nazionali. Dal punto di vista medico ci sono ancora centinaia di pazienti oncologici che affrontano cure rese necessarie dai ritardi nei referti. A loro va il nostro pensiero. La politica ha fatto tutto ciò che poteva, e sono certo che gli interventi già avviati abbiano consentito di superare quella fase così delicata”.

Nel piano di Forza Italia trovano spazio anche la prevenzione, con il progetto Cresco in Salute dedicato agli adolescenti, e la garanzia di un accesso più rapido ai farmaci innovativi, con tempi uniformi in tutto il Paese. Altro capitolo è la sicurezza degli operatori sanitari, spesso vittime di episodi di violenza, con misure che spaziano dal rafforzamento dei presidi alla tutela legale e psicologica.

