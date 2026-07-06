Un aereo del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti rientra a Malta dopo un’emergenza

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un aereo del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti è stato costretto a rientrare questa mattina all’Aeroporto Internazionale di Malta dopo aver dichiarato un’emergenza poco dopo il decollo.

Il velivolo, un De Havilland Canada Dash 8-300 immatricolato N563AW e identificato con il nominativo radio STATE50, era decollato dallo scalo maltese intorno alle 7.20 del 5 luglio. Secondo quanto riferito dalla pagina Facebook Aviation MT, l’aereo ha dichiarato l’emergenza mentre sorvolava un’area a circa 30 miglia nautiche a ovest di Gozo, invertendo quindi la rotta verso Malta. Il turboelica è atterrato in sicurezza pochi minuti dopo. Non si registrano feriti.

Le immagini scattate dopo l’atterraggio mostrano il velivolo mentre rullava verso la piazzola con uno dei motori spento, elemento che farebbe ipotizzare un possibile guasto al motore all’origine dell’emergenza. Le cause dell’incidente non sono state ancora confermate ufficialmente. Il rientro d’emergenza è stato inoltre rilevato e segnalato dalla piattaforma di monitoraggio dei voli Flightradar24. L’aereo è operato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ed è impiegato regolarmente per missioni di trasporto governative.

– Foto Aviation MT –

(ITALPRESS).