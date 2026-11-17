Ue, De Meo “Tutelare giornalismo libero, indipendente e credibile”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - “Questo evento ci permette di fare una riflessione sul rapporto di fiducia tra cittadini e giornalismo, un giornalismo sempre più sotto pressione, anche in ragione dell'avanzare delle intelligenze artificiali, che non permettono di distinguere i fatti veri da quelli manipolati”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Forza Italia, Salvatore De Meo, in un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles, a margine di un'iniziativa organizzata dal Premio Ischia Internazionale di Giornalismo. “La credibilità del giornalismo è una delle infrastrutture della democrazia - ha spiegato l’eurodeputato -. Quindi non si tratta soltanto di affrontare il tema da un punto di vista della comunicazione e della credibilità, ma anche della sicurezza". xf4/sat/azn