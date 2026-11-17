Milano, Mattarella “L’Istituto Besta punto di riferimento all’avanguardia”

MILANO (ITALPRESS) - L'Istituto Besta di Milano "continua a essere punto di riferimento all'avanguardia degli studi e degli interventi". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, partecipando all’inaugurazione del nuovo Polo Ambulatoriale e del Giardino delle Meraviglie della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta. sat/gtr (Fonte video: Quirinale)