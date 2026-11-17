A ottobre salgono debito pubblico ed entrate tributarie

ROMA (ITALPRESS) - Arriva una buona notizia per i conti pubblici italiani. A luglio, secondo i dati diffusi dalla Banca d’Italia, il debito delle Amministrazioni pubbliche è diminuito di un miliardo e mezzo rispetto a giugno, fermandosi a 3.205,8 miliardi di euro. Alla base del calo c’è l’avanzo di cassa, pari a 16,1 miliardi. Un effetto in parte compensato dall’aumento delle disponibilità liquide del Tesoro, salite di 14 miliardi fino a 75,7, e da altri fattori tecnici, come gli scarti e i premi all’emissione e al rimborso, la rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e le variazioni dei tassi di cambio. Guardando ai sottosettori, la riduzione riguarda le Amministrazioni centrali, con meno 1,1 miliardi, e quelle locali, con meno 0,3 miliardi. Invariato invece il debito degli Enti di previdenza. Buone notizie anche sul fronte delle entrate. A luglio quelle tributarie hanno raggiunto i 73,5 miliardi, il 7,5 per cento in più rispetto allo stesso mese del 2025, pari a 5,2 miliardi in più. Ha pesato anche il versamento una tantum di un’imposta sostitutiva da parte delle banche. Nei primi sette mesi dell’anno, il gettito complessivo sfiora i 334,4 miliardi: una crescita di 8,8 miliardi rispetto al 2025. /gtr