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Tg News – 17/11/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Bufera su Deutsche Bank, svelati milioni di file segreti - Ue “Italia potrebbe uscire da procedura deficit in Primavera” - Omicidio Bergamini, Appello conferma 16 anni per ex fidanzata - Roggero, le motivazioni della condanna - Vertice maggioranza su pensioni, sanità, scuola e sicurezza - Mattarella alla Cattolica “I giovani non sono contenitori vuoti” - Papa sul volo Lima-Roma “Confido in Dio, volevo fare questo viaggio” - L'IA motore di crescita del business ma il fattore umano resta centrale - Previsioni 3B Meteo 18 novembre azn