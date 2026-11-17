Libri, premio Mondello a Giampaolo Frezza (LUMSA) per “Palermo spasima”

PALERMO (ITALPRESS) - "Ho voluto dedicare alla città di Palermo una vera e propria lettera d’amore. Come ogni storia d’amore, anche questa attraversa diverse fasi: l’incontro, la paura, la fuga e infine il ritorno. Un ritorno che segna la riscoperta di un amore puro, profondo e viscerale. Ne è uscito un testo che si chiama 'Palermo spasima' e spasimare è il senso di questo racconto. Lo spasimo è di amore. ma anche di repulsione e non c'è stato un camminamento in cui non abbia avvertito questa doppia sensazione ossimorica". Lo dice Giampaolo Frezza, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Comunicazione della LUMSA di Palermo che ha ricevuto, nell'ambito del Premio Mondello, al teatro Massimo, il Premio Speciale della Presidente della Fondazione Sicilia per il suo libro "Palermo spasima", pubblicato da Rubbettino. mgg/gtr