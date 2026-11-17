Massolo “Contro la disinformazione serve la diversificazione delle fonti”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - “La parola chiave è diversificazione delle fonti: non fidarsi semplicemente di quello che viene riflesso nello schermo del cellulare, perché probabilmente è fatto apposta per fornirgli quello che vuole sentirsi dire". Così l’ambasciatore e presidente del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo, Giampiero Massolo, a margine di un evento organizzato al Parlamento europeo di Bruxelles. xf4/sat/azn