Ue, De Meo “Sull’energia non bastano i proclami”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - “Bene l'attenzione, la preoccupazione per il caro energia, per la competitività, ma noi crediamo che ciò debba essere concretizzato e si debba abbandonare la fase dei proclami”. Lo ha dichiarato l’europarlamentare di Forza Italia, Salvatore De Meo, al Parlamento europeo di Strasburgo, a margine del discorso della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sul prossimo Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. xf4/sat/gtr