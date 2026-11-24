ROMA (ITALPRESS) – “Per quanto riguarda il Quadro finanziario pluriennale, è giunto il momento di raggiungere un accordo. In vista dell’incontro, ho presentato una proposta complessiva che spero vogliate esaminare con spirito di compromesso. Abbiamo, collettivamente, la responsabilità di trovare un’intesa equilibrata che consenta all’Unione europea di affrontare le sfide che ci attendono: rafforzare la nostra competitività, potenziare la nostra sicurezza e difesa, e proiettare l’Europa sulla scena mondiale, preservando al contempo le politiche che hanno dimostrato il loro valore. Dobbiamo riuscirci mantenendo i contributi nazionali a un livello ragionevole. Un insieme equilibrato di nuove risorse proprie ci aiuterà a raggiungere tale obiettivo”. Così il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, in una lettera inviata ai capi di Stato e di governo in vista del vertice straordinario in programma il 26 e 27 novembre.

“Parallelamente al lavoro sul bilancio a lungo termine dell’Unione europea, dovremo discutere – insieme ai nostri partner – di come soddisfare il fabbisogno finanziario dell’Ucraina per il 2027 (seguendo la proposta avanzata dalla Commissione) e per il periodo successivo. Il nostro sostegno all’Ucraina rappresenta anche un investimento nella sicurezza dell’Europa stessa”, aggiunge Costa.

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