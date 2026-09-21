Ue, Casellati “Finalmente un’alleanza per tagliare la burocrazia”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Finalmente si parte. Il tavolo di oggi dà dimensione dell'importanza nell'agenda politica anche della Commissione europea della riduzione degli oneri burocratici". Lo ha detto la ministra per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in un punto stampa alla Rappresentanza permanente dell'Austria presso l'Ue di Bruxelles, a margine del lancio dell'Alleanza per la Riduzione degli Oneri Burocratici. L'iniziativa intende creare una rete permanente tra i Paesi europei più impegnati nella semplificazione normativa a livello nazionale ed europeo. Nel corso dell'evento è stata adottata una Dichiarazione Congiunta che si pone l'obiettivo di rafforzare la cooperazione, condividere le migliori pratiche nazionali, sostenere il processo di semplificazione in corso a livello europeo. La ministra ha spiegato: "Togliere tutte quelle sovrapposizioni normative, togliere o ridurre i tempi di decisione, eliminare per gli imprenditori, per i piccoli e medi imprenditori tutti quei vincoli autorizzativi e quantomeno ridurle, significa sviluppare il nostro paese con degli strumenti a costo zero". xf4/sat/mca2