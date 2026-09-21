Mattarella “La scuola è aperta a tutti, non deve alzare barriere”

AMATRICE (RIETI) (ITALPRESS) - "La scuola è la più efficace, importante, leva di integrazione per chi viene da altri Paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. La scuola prepara tutti , 'E’ aperta a tutti': così dispone l’art. 34 della Costituzione". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2026/2027 ad Amatrice, in occasione del decimo anniversario del terremoto. "Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti - ha aggiunto Mattarella -, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità, a unire e a non lacerare, superando i muri della diffidenza e dell’incomunicabilità. La scuola è chiamata a produrre coesione sociale. Gli studenti non sono semplici utenti della scuola. La società ha bisogno della loro voce". sat/azn (Fonte video: Quirinale)