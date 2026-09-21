Scuola, ad Amatrice Mattarella visita i laboratori degli studenti

AMATRICE (RIETI) (ITALPRESS) - Ad Amatrice, dove è intervenuto a "Tutti a scuola", la cerimonia per l'avvio dell'anno scolastico, il presidente della Repubblica ha visitato i laboratori allestiti da studenti provenienti da diverse regioni d'Italia. Tra questi il liceo artistico di Monreale, specializzato in mosaico, con il capo dello Stato che ha anche fissato una tessera in una composizione. sat/mca2 (Fonte video: Quirinale)