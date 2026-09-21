Scuola, Mattarella “Giovani crescano tenendo insieme conoscenza e umanità”

AMATRICE (RIETI) (ITALPRESS) - "Il progresso non va ostacolato né temuto né seguito con passività. Va orientato e continuamente verificato quanto alla garanzia del primato della persona. Per questo è necessario che le generazioni più giovani - e più capaci di usare i nuovi strumenti – crescano, tenendo insieme conoscenza e umanità, capacità tecniche e solidarietà". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2026/2027 ad Amatrice, in occasione del decimo anniversario del terremoto. sat/azn (Fonte video: Quirinale)