Home Video News Economia Simest, de Pedys “Ufficio New York rafforza sostegno a export imprese italiane”
Simest, de Pedys “Ufficio New York rafforza sostegno a export imprese italiane”
NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "L'inaugurazione dell'ufficio di New York rafforza il ruolo di Simest a fianco delle imprese italiane in uno dei mercati più importanti per il nostro sistema produttivo". Lo afferma il presidente di Simest, Vittorio de Pedys, a margine dell'inaugurazione del nuovo ufficio a New York. xo9/sat/mca2