Tajani “Mie parole fraintese, mai pensato di offendere le donne”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - “Mi scuso se delle persone si sono sentite offese da quello che ho detto, ma io non ho mai pensato di offendere le donne“. Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, da New York torna sulle polemiche suscitate in Italia dalle sue recenti dichiarazioni sulle donne, e nel corso di un punto stampa all’ICE, respinge l’interpretazione data alle sue parole. xo9/sat/mca2 (fonte video Farnesina)